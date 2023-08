Tecnico di radiologia | quanto si guadagna e come diventarlo

(Di giovedì 3 agosto 2023) In costante evoluzione, di pari passo con la tecnologia delle apparecchiature utilizzate, l’attività delradiologo contribuisce ad individuare eventuali problematiche del paziente non riscontrabili con altri esami e mettere a punto la giusta terapia. Ma non solo. Vediamo formazione e guadagni

A seguire, ad ampissima distanza, troviamo Fisioterapia (2.694),di(1.554) edi Laboratorio (1.351). Sopra i mille posti c'è da segnalare anche Ostetricia (1.173). Per ...Il suo compito è scoprire come siamo fatti dentro. Non si tratta però dello psicanalista, pure impegnato in un lavoro ugualmente approfondito sul nostro io, bensì deldi, che ha il compito di "scandagliare" l'interno del corpo umano con procedure poco invasive. È lui (o lei) che, individuando con precisione fratture, lesioni e altre condizioni ...Sempre oggi è stata infatti deliberata l 'assunzione di un ulterioredi, che va ad aggiungersi ai 9 già assunti da inizio anno, e di 8 infermieri italiani (8 ulteriori rispetto ai ...

Crescono i fabbisogni occupazionali del sistema sanitario e, di conseguenza, anche i posti disponibili nei corsi di laurea che abilitano alle professioni sanitarie. Secondo una prima stima sarebbero 3 ...