Taylor Swift | superbonus da 100mila dollari ai suoi camionisti

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) –regala 100.000ai. La cantante sta concludendo il suo Eras Tour negli Stati Uniti e ha voluto ringraziare addetti e collaboratori che hanno lavorato per lo svolgimento dei concerti. Come riferisce la Cnn, l'artista ha sorpreso decisamente iche hanno girato il paese in lungo e in largo trasportanto attrezzature e materiali: ad ognuno di loro, è stata versata la somma di 100.000. Il bonus è stato concesso in particolare agli addetti forniti da un'azienda del Colorado che, per l'organizzazione del tour, ha mobilitato una cinquantina di persone. I vertici della società, senza fornire dettagli sul numero dei lavoratori che hanno ricevuto il bonus, si sono limitati a spiegare che generalmente le cifre ...