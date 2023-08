Taylor Swift è cilentana | Voglio vedere le mie radici

Leggi Anche, i fan al concerto di Seattle causano un terremoto di magnitudo 2.3 Castelnuovo Cilento è un piccolo centro di circa tremila abitanti, e secondo quanto scrive il giudice della Corte ...Il The Era's Tour diè diventato uno dei più grandi spettacoli dal vivo dell'anno, lodato per le sue performance, le scenografie, i costumi, gli effetti di luce all'avanguardia e molto altro ancora. Per ...Secondo quanto riportato da TMZ,avrebbe voluto ringraziare i 50 camionisti che si sono occupati di trasportare le attrezzature dell' Eras Tour negli USA con un assegno da 100.000 dollari a testa, da aggiungere alle ...

Taylor Swift ha origini cilentane: la doppia rivelazione inItalia

Un libro ricostruisce l'albero genealogico della cantante 33enne, i suoi antenati sarebbero partiti da Castelnuovo Cilento ...StampaTaylor Swift, la popstar del momento, avrebbe manifestato l’intenzione di venire nel Cilento per visitare i luoghi delle sue origini. Più precisamente vorrebbe fare tappa – come riporta il quoti ...