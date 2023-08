Taxi gratis all’uscita delle discoteche | al via la sperimentazione in sei locali

(Di giovedì 3 agosto 2023) Da agosto a metà settembre avrà luogo ladeidalleper chi, sottoponendosi all’alcoltest, superi i limiti imposti dalla legge per mettersi alla guida. È l’iniziativa del ministero dei Trasporti, d’intesa con le associazioni di settore, per far fronte a uno dei problemi più rilevanti in ambito di sicurezza stradale, che riguarda soprattutto i giovani e il weekend. Il ministero ha firmato un protocollo con le associazioni rappresentative deidi intrattenimento notturno, mettendo a disposizione un fondo per pagareo navette ai frequentatori diche non siano nelle condizioni di tornare a casa dopo la serata. Si tratta di un progetto sperimentale che nella ...

Accordo al Mit: si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda sei locali notturni rilevanti, per il periodo che va da agosto a metà settembreUnall'uscita delle discoteche , per tornare a casa a fine serata e prevenire le sempre più frequenti stragi del sabato sera. E' l'ultima mossa del ministro dei trasporti e delle ...Unall'uscita delle discoteche, per tornare a casa a fine serata e prevenire le sempre più frequenti stragi del sabato sera. È l'ultima mossa del ministro dei trasporti e delle infrastrutture ...

Taxi gratis all’uscita delle discoteche: al via il progetto sperimentale la Repubblica

L'idea dopo l'incontro con le associazioni dei locali notturni e una riunione con influencer e digital creators. Firmato oggi il protocollo d'intesa ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Non esistono taxi gratis… come è noto: vorrei quindi capire da Salvini chi pagherà le corse per riportare a casa chi esce dalla discoteca non in grado di guidare. Leggo sul ...