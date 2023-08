Taxi gratis all' uscita dalla discoteca | al via la sperimentazione in 6 locali

(Di giovedì 3 agosto 2023) su Tg. La7.it - Un passaggioino navetta all', per evitare di mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici. L'idea del ministro dei Trasporti ...

I locali coinvolti nell'esperimento del"Si tratta di un progetto sperimentale," prosegue la nota, "che per ora riguarda sei locali notturni rilevanti, individuati sul territorio ...per chi va a ballare , questa è una delle recenti iniziative promosse dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini , per il momento attivata in forma sperimentale. Il ...Il progetto sperimentale del Minister, che ha stanziato fondi per pagare l'auto bianca a chi uscito dal locale, sottoponendosi all'alcol test, superi il ...

Taxi gratis all'uscita delle discoteche, il via già ad agosto. Come funziona il voucher Il Riformista

Un passaggio gratis in taxi o navetta all’uscita dalla discoteca, per evitare di mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici. L’idea del ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stata accolta dalle ...È stato firmato oggi al Mit, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di int ...