Taxi gratis a chi si sbronza in discoteca | paga Pantalone

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’ultima idea è quella dire con soldi pubblici ilai giovani che bevono in. Avete capito bene. Un progetto sperimentale, ideato dal Mit, che si prefigge di fornire dei voucherai frequentatori di sei locali notturni scelti in punti strategici del territorio nazionale: chi ha bevuto troppo ottiene la navetta o l’auto bianca, così come le persone che accompagnava. Il periodo di prova andrà da agosto a metà settembre. Ora, non per fare gli inquisitori, ma sinceramente si fa fatica a capire la logica di questo progetto. Nessuno fraintenda: tutti sono sostenitori dell’idea di garantire il ritorno a casa sicuro per tutti quei giovani che scelgono di passare la notte in. Tuttavia, l’idea di usare soldi pubblici per tali scopi appare un po’ ...