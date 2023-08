Taxi e navette gratuite per chi ha bevuto troppo | Salvini | “Iniziativa concreta”

(Di giovedì 3 agosto 2023) ROMA – “a fine serata per chi ha: un’, finalizzata a prevenire rischi e tragedie sulle strade, per la quale oggi al Mit abbiamo firmato un protocollo d’intesa con le associazioni dei locali di intrattenimento notturno. L’idea, nata dopo gli incontri al ministero sulla sicurezza stradale con influencer e content creator, prevede il pagamento del trasporto a chi, sottoponendosi all’alcol test all’uscita delle discoteche, superi il limite previsto per mettersi al volante. Questa prima sperimentazione coinvolgerà inizialmente sei locali in tutto il Paese, da agosto a metà settembre: al termine saranno valutati numeri e risultati. Non solo multe e regole, per fermare le stragi serve coinvolgere tutti sul piano della ...

Taxi gratis all'uscita delle discoteche: come funziona l'iniziativa di Salvini e quali sono le città coinvolte Virgilio Notizie

