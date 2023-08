Taxi | De Micheli-Bruno Bossio Pd | ' è tempo di una vera riforma al servizio dell' utenza'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Il trasporto pubblico non di linea, comee Ncc, versa in una condizione di straordinaria emergenza. La mobilità, soprattutto nelle grandi città, è fortemente compromessa generando elevati livelli di insostenibilitàa vivibilità urbana. È, ormai, assai diffuso il fenomenoe lunghe file in attesa dinelle stazioni, negli aeroporti e negli snodi strategici del traffico urbano nelle grandi città". Lo affermano la deputata Pd ed ex ministra dei Trasporti, Paola De, ed Enza, componentea direzione nazionale del Partito democratico. "Di fronte a tutto ciò il governo Meloni continua a rimanere silente e a latitare. È grave che, tutt'ora, il ministero dei Trasporti non abbia provveduto a ...

...parlamentare di fine 2019 a cui si oppose strenuamente l'allora ministra del Pd Paola De. ... perché quando si prendono questi mezzi si paga un Iva al 22 per cento, mentre per i(altro ......parlamentare di fine 2019 a cui si oppose strenuamente l'allora ministra del Pd Paola De. ... perché quando si prendono questi mezzi si paga un Iva al 22 per cento, mentre per i(altro ...

Taxi: De Micheli-Bruno Bossio (Pd), ‘è tempo di una vera riforma al ... Il Sannio Quotidiano

"Le piccole e medie imprese sono il motore del Paese. Io credo che il Governo le stia abbandonando" ha detto la De Micheli in Valverde.Il punto di Michele De Michelis (Frame AM): se i tassi non scenderanno, il rally del mercato azionario continuerà anche ad agosto