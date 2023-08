Tartarughe Ninja | Caos Mutante | il film segna un altro record per il franchise

(Di giovedì 3 agosto 2023)continua a raccogliere consensi , e ora ilha stabilito un nuovoper il. Qui in Italia dovremo aspettare la fine del mese per vedereal cinema, ma all'estero ilsta già spopolando, e ha anche infranto un nuovoper il. A per leè stato promosso a pieni voti dal pubblico, ottenendo il punteggio CinemaScore più alto nella storia del. La pellicola si è infatti portata a casa una ...

Il debito: Il trailer italiano(Avventura, Azione, Fantasy) in onda alle 21 su 20 , un film di Jonathan Liebesman, con Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett, Whoopi Goldberg, William ...A per le: Caos Mutante è stato promosso a pieni voti dal pubblico, ottenendo il punteggio CinemaScore più alto nella storia del franchise. La pellicola si è infatti ...... UN FIGLIO E IL DIDIETRO DI UN UOMO BLU 20:13 - THE BIG BANG THEORY II - LA PERMEABILITA' DELLA FINANZA 20:36 - THE BIG BANG THEORY II - LA CAPACITA' MATERNA 21:04 -- 1 PARTE 22:08 -...

Minecraft: il trailer del DLC dedicato alle Tartarughe Ninja, ora disponibile Multiplayer.it

Tartarughe Ninja: Caos Mutante continua a raccogliere consensi , e ora il film ha stabilito un nuovo record per il franchise.I consigli della redazione di LiveUnict sui film da guardare stasera sul piccolo schermo. Quasi tempo di ferie estive e cinema Catania troppo affollati Nessun problema, il piccolo schermo offre delle ...