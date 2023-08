Tar Lazio | ' Reggina niente B | Lecco ammesso'

Ildelha accolto il ricorso del Lecco e respinto quello della Reggina per la riammissione al campionato di serie B. Dunque la formazione lombarda, la prossima stagione, militerà nel campionato ...Il Lecco è stato riammesso in Serie B daldel, che ha contemporaneamente bocciato la richiesta della Reggina. Il tribunale ha quindi emesso il proprio verdetto accogliendo la richiesta della società lombarda dando il via libera alla ...Ildelaccoglie il ricorso del Lecco che 'torna' in Serie B per il campionato 2023 - 2024 al via il 19 agosto. E' arrivato oggi il giudizio del Tribunale Amministrativo del. La Sezione ...

Lecco riammesso in Serie B: accolto il ricorso al Tar del Lazio Corriere dello Sport

Il Lecco è stato ammesso alla prossima Serie B. Accolto il ricorso dal Tar del Lazio dopo l'iniziale esclusione dei lombardi a seguito delle problematiche burocratiche emerse dopo la vittoria della ...Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco e respinto quello della Reggina per la riammissione al campionato di serie B. Dunque la formazione lombarda, la prossima stagione, militerà nel campion ...