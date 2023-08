Tar del Lazio boccia ricorso Reggina | Lecco in B

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il Tar delha accolto ildelcontro l'esclusione dalla prossima Serie B e ha invece giudicato "improcedibile" quello della, che rimane esclusa dal campionato 2023/24, come già stabilito lo scorso 7 luglio dal Consiglio Federale. Laera stata esclusa dopo che la Covisoc le aveva imputato il mancato pagamento di alcuni emolumenti, quali, in particolare, le ultime tre mensilità ai calciatori, nonché gli ultimi 5 mesi di Inps e gli ultimi 4 di Irpef, che avevano già comportato una penalizzazione nella scorsa stagione.Ilera stato escluso a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa all'impianto da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione: nella fattispecie, lo stadio Euganeo di Padova, essendo il ...

IlLazio ha accolto il ricorsoLecco e respinto quello della Reggina per la riammissione al campionato di serie B. Dunque la formazione lombarda, la prossima stagione, militerà nel campionato ...Il Lecco è stato riammesso in Serie B dalLazio, che ha contemporaneamente bocciato la richiesta della Reggina. Il tribunale ha quindi emesso il proprio verdetto accogliendo la richiesta della società lombarda dando il via libera alla ...Non ha perso tempo la Lega Serie B , che non appena ha appresoricorsoLecco accolto dalLazio ha inserito il club lombardo sul proprio sito, sia nel calendario che nella classifica . Ciò vuol dire che rimane solamente una X, riguardante la squadra che sostituirà la Reggina . I ...

Lecco riammesso in Serie B: accolto il ricorso al Tar del Lazio Corriere dello Sport

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco contro la sua estromissione dal campionato di Serie B.Dopo la riammissione in Serie B il Lecco ora deve fare una corsa contro il tempo per il mercato. Il club lombardo ha una squadra da costruire viste le trattative saltate o bloccate per le note vicende ...