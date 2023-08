“Tanti soldi ma ha rifiutato” GF | la famosa ribalta tutto e rifila un clamoroso no

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) Manca ormai poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna in televisione a cinque mesi dalla conclusione dell’ultima edizione, la numero sette, vinta dalla influencer Nikita Pelizon. Il nuovo GF sarà caratterizzato da delle grosse novità, come la durata (non sarà lungo come quello delle scorse edizioni) e ci sarà una sola opinionista. “Cominceremo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con una tale gioia… così finalmente potrò anche io avere dei ritmi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente… sai, uno stato di gravità permanente!”, ha raccontato Alfonso Signorini in una intervista rilasciata un paio di mesi fa a Radio Cusano Campus. La nuova opinionista del Grande Fratello sarà la giornalista del TG5 Cesara Buonamici, mentre al ...