Susan Sarandon | Aiutatemi ad avere la cittadinanza italiana

Ospite del Magna Grecia Film Festival, spara a zero su Hollywood.

Susan Sarandon: «Vorrei essere italiana ma non l'ho più l'età, qualcuno mi aiuti. Guerra Nato fuori controllo ilmessaggero.it

Attrice premio oscar e attivista, Sarandon appoggia lo sciopero degli attori che sta paralizzando Hollywood. “L’87 per cento degli attori non guadagna abbastanza per potersi permettere l’assistenza ...Susan Sarandon è a Catanzaro dove è stata premiata all'Arena con la Colonna d'Oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival. Il premio Oscar, nella masterclass aperta al pubblico, ha parlato dello ...