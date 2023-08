Supplenze ATA | in Lombardia oltre 3 300 posti | mancano 698 collaboratori scolastici a Milano | 111 amministrativi a Brescia I dati per provincia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 7 agosto al via le operazioni di immissione in ruolo del personale ATA nell'anno scolastico 2023-24. Sono state diffuse nella giornata di ieri le tabelle con iper. Restano moltiresidui che vanno a supplenza. Insono3.300. L'articolo .

... si inizia a svolgere. Una volta maturati 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio, si entra in prima fascia, tramite il cosiddetto concorso per soli titoli24 mesi. Da qui, in ...Fra questi c'è quello relativo all' organico aggiuntivo. Come spiegato in precedenza , con ...sostegno nelle GPS A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delleper i ...Ciò in quanto per il personalevige ancora il criterio che limita la possibilità di nuove ... E aggiunge: 'Se oggi i posti coperti consono più del 10% del totale, il basso numero di ...

Supplenze ATA: saranno circa 17mila tra collaboratori scolastici, assistenti ammnistrativi e tecnici. Tutti i numeri per regione Orizzonte Scuola

A intervenire in merito alle assunzioni in ruolo del personale Ata che saranno effettuate nei giorni a seguire, è intervenuta la segretaria generale CISL Scuola, Ivana Barbacci, affermando che “il tas ..."Il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il prossimo anno scolastico ha annunciato un piano di assunzioni di personale ATA che a stento riesce a coprire il prossimo turn over (cioè il personale ...