Supermedia AGI You Trend |  FdI al 29% | Pd 20 | 1 e M5s 16%

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Ultimaprima della pausa estiva. FDI è sempre il primo partito con il 29% e il PD in seconda posizione appena sopra il 20%. Tutte le forze politiche sono sostanzialmente stabili, ma le ultime notizie sui (nuovi) dissapori tra Italia Viva e Azione pongono un serio problema per questi soggetti in vista delle Europee 2024, visti i loro numeri attuali.LISTE FDI 29,0% (+0,2) PD 20,1 (=) M5S 16,0 (+0,2) Lega 9,2 (-0,2) Forza Italia 7,4 (-0,2) Azione 3,7 (=) Verdi/Sinistra 3,2 (=) Italia Viva 2,9 (-0,1) +Europa 2,3 (-0,1) Italexit 1,9 (=) Unione Popolare 1,4 (-0,3) Noi Moderati 0,8 (+0,1)COALIZIONI 2022 Centrodestra 46,4 (-0,1) Centrosinistra 25,6 (-0,1) M5S 16,0 (+0,2) Terzo Polo 6,6 (-0,1) Italexit 1,9 (=) Altri 3,5 (+0,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla ...

