(Di giovedì 3 agosto 2023) Quando il caldo si fa sentire, significa che una nuova edizione disia dietro l’angolo. Ma che dire delle rivalità che si sono sviluppate nelle scorse settimane? Nel percorso che ci sta portando al ppv estivo tutto è andato per il meglio? Valutiamo insieme le rivalità che coinvolgono gli atleti di Raw. Ronda Rousey vs Shayna Baszler. La faida è nata in modo strano, con Shayna che dopo aver lottato per mesi con l’amica si sveglia di colpo autosabotando la coppia e dicendo che odia l’altra per aver avuto (a differenza sua) sempre la strada spianata in WWE. Nei promo è stata più applaudita quella che dovrebbe essere heel rispetto alla face, a dimostrazione che Ronda non sia ancora così tanto amata dal WWE Universe. A tutto questo aggiungiamo che per mandare avanti il tutto abbiano dovuto ricorrere a filmati preregistrati. Insomma, non mi ritengo ...

SummerSlam 2023 in rosso Zona Wrestling

Becky Lynch got all dressed up for the biggest party of the summer, but the former RAW Women's Champion won't be competing at SummerSlam.C LEVELAND, OHIO: Ricochet and Logan Paul have been at odds for a while. But in the upcoming pay-per-view event, WWE SummerSlam 2023, the famous YouTuber will now compete against Ricochet in a singles ...