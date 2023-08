Sul salario minimo le destre sono solo un bluff La Camera dice sì alla sospensione del dibattito fino a settembre

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sulè andato tutto come da programma, con leche hannoatondosi aperte a discutere per poi rinviare tutto a. L’Aula della, infatti, con 168 voti a favore, 127 contrari e 3 astenuti ha approvato la questione sospensiva proposta della maggioranza di un rinvio di 60 giorni dell’esame della pdl, presentata dalle opposizioni, sulle disposizioni per l’istituzione del. Sul, leun“Oggi siamo qui per ricordarvi che mentre aumentano i mutui, la benzina, il prezzo del carrello della spesa cipersone che lavorano da mattina a sera per 3-4 euro ...

minimo, sì alla sospensiva. La furia dei leader di Pd e Movimento 5 Stelle: 'Vergogna' Elly Schlein tuona contro la decisione di approvare la sospensiva della proposta di leggeminimo . La questione, sottolinea la segretaria del Pd , 'non puo essere sospesa. Non puo essere rinviata. La povertà non va in vacanza, non conosce pause. La questione salariale ...I due si sono divisi anche su due temi del programma comune del Terzo polo, ilminimo (su ...dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 QUANTO HA PESATO L'INFLAZIONE -...Così la segretaria Pd, Elly Schlein , parlando alla Camera sulla sospensiva relativa alla proposta di leggeminimo. ' Messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizioni, la destra ...

Ok della Camera alla sospensiva sul salario minimo, l'opposizione: 'Vergogna' Agenzia ANSA

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Conte e Schlein al governo per anni solo oggi dicono che va risolto il problema del lavoro povero, da loro lasciato irrisolto perché troppo preoccupati di tutelare il loro ...La prospettiva del rimando a dopo l'estate ricompatta insomma tutta l'opposizione, se si ammette che anche Azione di Calenda vota contro la sospensiva. L'unico che si allinea alla maggioranza è Matteo ...