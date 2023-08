Sucker Punch | Zack Snyder | Prima o poi potrei realizzare la mia Director' s Cut

Archiviata l'esperienza con Watchmen , Zack Snyder tornò alla ribalta nel 2011 con, film basato su un suo soggetto originale, un vero e proprio action al femminile ambientato nel 1950, ma assolutamente futuristico. Sebbene siano passati oltre 10 anni dalla sua uscita ...Si è fatto un gran parlare del Justice League di Zack Snyder , ma quanti ricordano il suodel 2011 Il visionario action grottesco tutto al femminile del regista non si è mai visto in sala così come l'aveva concepito: a parte un' edizione estesa in Blu - ray e affini, il ...è uno dei film più interessanti di Zack Snyder che potrebbe ritornare con una Director's Cut con molti elementi ...

Zack Snyder vuole la Snyder Cut di Sucker Punch: "È nei piani" Everyeye Cinema

Zack Snyder ha stuzzicato i fan sulla possibile uscita di una Director's Cut di Sucker Punch, film uscito nel 2011 e che nel corso degli anni è stato rivalutato dai fan.Zack Snyder vuole puntare alla director's cut di Sucker Punch dopo quella di Justice League e affronta le critiche al film del 2011 ...