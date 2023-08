Studio italiano su tumori | codice a barre genetico traccia cellule cancro cervello

(Di giovedì 3 agosto 2023) Un ‘che permette dire ogni cellula del glioblastoma, ilalpiù diffuso e aggressivo che colpisce ogni anno circa 1.500 italiani, seguendone l’evoluzione fin dai primissimi stadi e aprendo la strada a nuove possibilità di cura. E’ la strategia descritta su ‘Cancer Cell’ da un team di ricercatori dell’Irccs ospedale Policlinico San Martino di Genova e del Dipartimento di Medicina sperimentale dell’università del capoluogo ligure, guidato da Paolo Malatesta, con il principale contributo di Davide Ceresa. Loè stato condotto in un modello sperimentale di topo. Grazie a tecniche di biologia molecolare avanzate, come l’analisi del trascrittoma, ossia l’insieme dei geni trascritti in una cellula, e a modelli ...

"La terapia è estremamente complessa e, sfortunatamente, non offre ancora una soluzione definitiva - afferma Malatesta, co - autore dello, responsabile del Programma di Neuro - oncologia

Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) (EMBARGO ALLE 17.00) - Un 'codice a barre' genetico che permette di tracciare ogni cellula del glioblastoma, il ...