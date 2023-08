Strage nera di Bologna Meloni se la batte e diserta le celebrazioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 agosto 2023) Niente, non ce la fanno. Nemmeno nel giorno della commemorazione, nella punta del dolore e del ricordo per l’orrendaalla stazione didel 2 agosto di 43 anni fa, Giorgiae i suoi non riescono a chiamarlaneofascista. Alla presidente del Consiglio tutto ciò che ha a che vedere con il fascismo rimane bloccato in gola, anche se si tratta di atti vili e orrendi che hanno colpito persone innocenti.decide di non presenziare alla commemorazione bolognese. Un’assenza che si aggiunge a quella nel giorno della commemorazione della morte del magistrato Paolo Borsellino e al mancato omaggio alle vittime delladi Cutro. La “presidente del popolo” ogni volta che annusa il rischio di stare in mezzo al popolo preferisce ripiegare su altri ...