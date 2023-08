La nazionale femminile del, alla prima partecipazione al Mondiale, ha superato inaspettatamente il girone dopo l'esordio con la Germania perso per 6 - 0. Nel video le giocatrici marocchine reagiscono in diretta al ...... si focalizza l'attenzione sui cinque principali Paesi " Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e"... gli insediamenti europei, e quindi in primis italiani, co - fondarono i costrutti- ......per analizzare le dinamiche storiche e le evoluzioni contemporanee delle storie di, Algeria,... gli insediamenti europei, e quindi in primis italiani, co - fondarono i costrutti- ...

Storico Marocco: reazione in diretta alla qualificazione La Gazzetta dello Sport

Continuano le sorprese al mondiale femminile. Il Marocco continua a stupire e dopo la prima storica qualificazione alla fase finale, la nazionale ...La Germania è stata clamorosamente eliminata dai Mondiali di calcio femminili a vantaggio del Marocco, alla sua prima qualificazione ad una fase ad ...