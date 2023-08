Stop al Reddito | sit-in a Roma | “Ha sottratto braccia alla criminalità e al lavoro sottopagato Potevano migliorarlo | non cancellarlo”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo le manifestazioni di Napoli dei giorni scorsi, sindacati e associazioni sono scesi in piazza anche acontro l’abolizione deldi cittadinanza. Un sit-in organizzato da Usb, Potere al popolo, Comunisti italiani, studenti Osa davantisede del’Inps di via Tuscolano. “Siamo qui – hanno spiegato gli organizzatori – per chiedere che venga ripristinato uno strumento fondamentalelotta al precariato,schiavitù e alpovero., nonda un giorno all’altro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...versamento di ulteriori 120mila euro in favore dei soggetti con l'immediatoal sussidio di supporto. Documenti falsi, domande irregolari, dichiarazioni fasulle sulla composizione e sul..."Questo studio sul rischio dei fattori socio - economici sulla salute mentale mette in luce l'impatto che la perdita o l'abbassamento delpuò avere sull'esordio di disturbi mentali . Tale ...Roma, 3 ago. " "Dopo loaldi cittadinanza per 169mila famiglie, un governo arrogante e cinico blocca la possibilità di approvare l'introduzione del salario minimo, una proposta delle opposizioni per sconfiggere ...

Trentanove persone trasportavano ingenti somme di denaro in valigie, zainetti, portafogli o all'interno di cinture ...La ministra del Lavoro: c’è chi soffia sul fuoco del disagio sociale. Il leader 5 Stelle: "I divanisti siete voi" ...