Stop al reddito di cittadinanza | il M5S | “Governo se ne infischia del diritto allo studio”

(Di giovedì 3 agosto 2023) “La legge che votiamo oggi alla Camera è l’ennesima occasione mancata per la scuola pubblica ad opera della maggioranza e del. Il testo è stato talmente snaturato che il riferimento alla dispersione scolastica è scomparso dal titolo". L'articolo .

commenta A Napoli esplode la protesta per loaldi cittadinanza . Solo nel capoluogo campano sono 21.507 le famiglie che hanno già ricevuto il messaggio dell'Inps per la sospensione del sussidio. E adesso la disperazione è tanta da ...'Anche nei comuni della nostra provincia scrive - centinaia di famiglie dovranno far i conti con loaldi Cittadinanza. Vorrei affrontare un ragionamento scevro da slogan ma fondato su ...E attacca ancora: "Voi - dice rivolgendosi alla maggioranza - avete scelto di aumentare la precarietà , avete scelto di fare sconti alle grandi imprese energetiche, avete tolto ildi ...

Stop al Reddito, scontro Calderone-Conte in Aula. “Qualcuno soffia sul disagio”, “In 8 mesi… Il Fatto Quotidiano

A Napoli continua la protesta per lo stop al Reddito di cittadinanza. Una donna di Secondigliano, è stata intervistata da "Zona Bianca" ...D’Alessandro: fase complessa, i nostri uffici iniziano a essere interpellati "Col reddito di civiltà abbiamo inserito venti persone, ora una seconda tranche".