Stop a piaste e phon Come evitare l' effetto paglia? A suon di balsami al posto dello shampoo e spray anti aridità

Leggi su iodonna

(Di giovedì 3 agosto 2023) Capelli opachi: le cause – soprattutto in estate – possono essere moltissime. Le più probabili? Una scorretta ed esagerata esposizione al sole, dimenticare di risciacquare i capelli con acqua dolce dopo ogni tuffo e l’utilizzo di prodotti lavtroppo aggressivi. Anche il cuoio capelluto può soffrire per l’esposizione solare, sballando i normali equilibri di sebo. A peggiorare la situazione possono aggiungersi formule haircare troppo aggressive e non adatte ai lavaggi frequenti, tipici della stagione estiva. I rimedi per una haircare routine idratante. Capelli al mare: così li proteggi da sole, salsedine e cloro guarda le foto ...