(Di giovedì 3 agosto 2023) Proseguono i lavori per la realizzazione dell'Hub didi. A fare il punto il responsabile dell'impianto, Adriano Fabrizi."In questa fase stiamo lavorando per la ...

Proseguono i lavori per la realizzazione dell'di Circular Economy dia Mirafiori. A fare il punto il responsabile dell'impianto, Adriano Fabrizi."In questa fase stiamo lavorando per la creazione delle aree che accoglieranno le ...Per la prima volta a parlare del progetto è Adriano Fabrizi, responsabile del nuovodi circular economy dia Mirafiori. "Stiamo lavorando - spiega in un video - per la creazione delle ...Cosi' Adriano Fabrizi, responsabile del nuovodi Circular Economy dia Mirafiori, presentando il progetto in un video. 'Per la realizzazione di questo progetto abbiamo recuperato un'...

Stellantis: Hub Circular Economy di Mirafiori occuperà 55mila mq - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 3 ago. (askanews) - Proseguono i lavori per la realizzazione dell'Hub di Circular Economy di Stellantis a Mirafiori. A fare il punto il responsabile dell'impianto, Adriano Fabrizi.L'hub del riciclo di Mirafiori - che permetterà il recupero di componenti auto altrimenti destinati alla discarica - è in via di realizzazione. Sarà inaugurato in autunno su un'area industriale inutil ...