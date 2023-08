STEFANO BINI A BUBINOBLOG | “GRANDE SEGUITO PER ROAD TO MERAVIGLIE | IO GENERAZIONE BIM BUM BAM | E SU TALE E QUALE…”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il presentatore toscano, dallo scorso 23 luglio al 24 settembre, per dieci domeniche, dalle 14 alle 15, terrà compagnia al pubblico contosu Rai Premium, un programma di cucina, territorio e identità culturali. Innanzitutto, ben tornato su, per noi è sempre un piacere ospitarLa. Parliamo diTo, già il logo del programma ci piace un sacco. Nello specifico cosa sarà? Cosa tratterà? Insomma ci illustri. Abbiamo debuttato domenica 23 luglio, alle 14, su Rai Premium, con undi ascolti. La Rai e il sottoscritto sono molto felici! Viaggeremo tra la Lombardia e la Toscana e racconteremo piccoli borghi, troppo spesso dimenticati ma che hanno tanto da raccontare. Cucina, territorio, cultura e identità saranno le ...

Saranno presenti Edoardo Saracco, Fabio Allasina , Andrea Bertoldini, Federico Romele,Pizzato, Leonardo Rigamonti, Pietro Motterlini e Lorenzo Thomas, accompagnati dallo staff federale ...Ogni domenica su Rai Premium alle 14 va in onda il programma Road to Meraviglie .che è autore e conduttore televisivo porta il pubblico alla scoperta dei luoghi d'Italia meno conosciuti ma anche delle tradizioni culinarie con racconti inediti. Un viaggio in dieci ...

Stefano Bini: “Mi stupisco sempre della bellezza dell’Italia. Barbara D’Urso Una stakanovista” | Intervista SuperGuidaTV

