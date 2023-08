Stavo per morire E in 20 giorni in ospedale | Nina Moric abbandonata | il dramma

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dopo un lungo silenzio, torna a parlare. Lo fa in un'intervista concessa al settimanale Oggi, in cui con franchezza parla degli ultimi difficilissimi anni, tra gossip, abusi ed eccessi. "Oggi ho la consapevolezza di valere. Ho perdonato i miei errori. Non direi rinata ma rigenerata. Perché dà l'idea di un processo. E perché rinascita sa di resurrezione, e io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino... Sono finita in codice rosso all'. Ho rischiato... La vera ferita è che in 20non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico", rivela. L'ex moglie di Fabrizio Corona, dunque, aggiunge: "Ho lasciato la tv, che per me era tossica. E la tv era già un declassamento: io nasco come modella. Modella di livello internazionale". Poi il ricordo del ...

dire di interessante, ma no: Kurt Wimmer si dimentica di raccontare qualcosa. Dai, almeno il premio al miglior bambino orribile lo abbiamo risolto. Perché, vedete, il problema di Children ...O meglio: ioscherzando, lui mica tanto ". Un altro ricordo su cui riderci su, in attesa di essere dalla stessa parte. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti!poter visualizzare ...Quando dalla Cei mi hanno proposto questo lavoro,svenendo. Ora so che non avrei potuto fare altro.'motivi familiari', la disabilità è impressa nel mio dna. Questa è la storia in cui il ...

periscopio - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'allenatore dei Golden State Warriors è stato ospite in una trasmissione di ESPN e ha parlato di quanto sarà strano vedere Chris Paul dalla loro parte della barricata, dopo anni da feroce avversario ...Una scala esterna, antincendio in disuso, sul retro di un edificio residenziale nella periferia di Londra: alta quattro piani, in metallo, ...