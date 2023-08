“Stanchi di vivere solo per lavorare” | coppia vende tutto e si trasferisce a Bali con i figli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Stanca di, unaoriginaria di Manchestere si(Indonesia) con i tredi 7, 4 e 1 anno. Protagonisti di questa storia sono Matt Dearing, 36 anni, e la compagna, Carlie Donnelley, 35 anni che stufi di “per” hanno intrapreso la strada della libertà. Venduta la loro casa a tre camere per 365.000 £ (422.670,00 euro) a novembre dello scorso anno hanno acquistato i biglietti aerei di sola andata per la nuova destinazione. Oggi la famiglia Dearing abita a Ubud in un appartamento da 2000 £ all’anno (2.315,80 euro). “Nel Regno Unito ero arrivato al punto in cui non passavo più di un’ora coi mieiprima di andare a dormire”, ha raccontato Matt – che di lavoro ...