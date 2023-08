Stadio Partenio | c’è l’affidamento per la revisione del tappeto di gioco

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ la Sama SRL di Aversa la ditta incaricata dal comune di Avellino per ladelin erba sintetica dello-Lombardi”. Nella mattinata sull’Albo Pretorio è stata pubblicata la determinata siglata dalla dirigente al ramo, Filomena Smiraglia. In seguito alla trattativa sulla piattaforma Mepa, dopo un’attenta valutazione qualitativa ed economica, l’offerta dell’impresa Sama è stata stimata congrua rispetto al valore di mercato. Il prezzo complessivo degli interventi allosarà di 60.938.67 euro. I lavori partiranno all’inizio della prossima settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Analogamente, viene stabilito il divieto di sosta con rimozione coatta sull'intera area di parcheggio sita in Via Annarumma di fronte alla curva nord dello Lombardi.

Tutto pronto ad Avellino per il concerto di Geolier, fan davanti al palco già da questa mattina. Il piano traffico: strade chiuse e modifiche alla circolazione.In migliaia in attesa già nel pomeriggio. Attesa per il concerto di questa sera di Geolier all'arena Smile di Avellino nei pressi dello stadio Partenio. Molto consistenti le ...