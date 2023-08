Stadera – gastronomia contemporanea – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023)Largo della Crocetta, 1 – 20122Tel. 340/6056240 Sito Internet: Tipologia:con cucina Prezzi: piatta della5/12€, piatti dalla cucina 6/26€ Chiusura: da Marzo a Ottobre Domenica; da Ottobre ad Marzo Martedì OFFERTA Bella scoperta questa2.0 che, con uno sguardo rivolto al passato, grazie a ricette tradizionali per lo più campane, corre veloce verso il futuro. È una via di mezzo tra la classica tavola calda e la rosticceria moderna, dove però tutte le pietanze sono realizzate con ottime materie prime e un’accuratezza negli accostamenti che qui non ti aspetti, come testimoniato dall’ottimo crudo e cotto di ricciola, pack choi e brodetto al sesamo, dove il pesce, sapientemente trattato, era ...