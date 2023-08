Sposa risponde ' no' per scherzo | annullato il matrimonio

La7.it - E' diventato virale il video di una, Miriam , che nel giorno del matrimonio per scherzare e forse allentare la tensione alla domanda dell'officiante "E' tua libera e spontanea volontà ...Labeccata così: foto a luci rosseQuando l'officiante ha comunicato allache non avrebbe più potuto unirla in matrimonio al suo amore, in sala è sceso il gelo. Lo sposo è rimasto pietrificato, e anche Miriam è rimasta sconvolta ...

La sposa scherza e risponde "no" durante le nozze: matrimonio annullato TGCOM

Non l'ha presa bene l' ufficiale civile che, nello sconcerto generale, ha annullato il matrimonio rimandandolo ad un altro giorno: “No, non si può scherzare, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non ...Quando l'officiante le ha chiesto se voleva prendere in sposo il suo fidanzato, lei per scherzo ha risposto di no. Così una giovane venezuelana di nome Miriam ha rovinato il momento più bello della su ...