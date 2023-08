Sposa dice ‘no’ per scherzo ma l’officiante annulla le nozze | la reazione dello sposo

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Signora Miriam, è tua libera e spontanea volontà prendere come tuoil signor Danilo?”. “No”, ha scherzato unavenezuelana che, ignara delle regole, ha distrutto con le sue stesse mani il giorno più bello della sua vita. Miriam voleva burlarsi del partner così quandodel matrimonio civile ha posto la classica domanda, lei ha risposto con un sonoro “no“, poi subito corretto con un “sì” per allentare la tensione. Tuttavia, il ‘simpatico’ giochetto non è stato preso di buon grado dal celebrante che, scioccando sia gli invitati che i quasi novelli sposi, ha tuonato: “No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”. Lofinito male è stato ripreso da uno dei presenti e caricato ...

