Sport rotellistici | World Skate Games 2024 | Roma vuole essere protagonista La situazione delle città ospitanti

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Manca poco più di un anno ai, la rassegna multidisciplinare che ospita in un solo luogo, in questo caso l’Italia, tutti i Campionati Mondiali dedicati agli. Dopo che durante l’edizione del 2022, quella andata in scena in Argentina, il board diha indicato l’Italia come Paese organizzatore, in queste settimane si stanno definendo sempre di più le sedivarieche dovranno ospitare le competizioni di una rassegna dalla caratura monstre: saranno in ballo infatti 150 titoli, per la bellezza di oltre seimila atleti provenienti da ogni singolo angolo nel mondo per undici discipline diverse. Tra lein lizza dovrebbe avere un ruolo ...