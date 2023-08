(Di giovedì 3 agosto 2023) La Commissionepea ha pubblicato un bando per il progetto pilota “Loper lee il– Un nuovo approccio alla sostenibilità attraverso loinpa”. Il bando intende sostenere progetti che promuovono il ruolo attivo delloa favore della sostenibilità e della trasformazione ambientale. Il progetto proposto dovrebbe concentrarsi su esempi di comportamenti e pratiche, fonte di ispirazione a livello di base, che possono essere moltiplicati, nonché su metodi per coinvolgere i cittadini e gli stakeholder del settore delloin comunità per co-creare e cooperare su praticheive sostenibili. L’azione contribuirà anche all’attuazione degli obiettivi del Nuovo Bauhauspeo. I ...

... primatista mondiale dei 100 dorso e recentemente vincitore di due medaglie ai mondiali di Fukuoka in Giappone, si è scatenata in breve una bufera di commentila storia pubblicata su Instagram e ...Il 12 agosto alle ore 20 i giallorossi affronteranno in amichevole il Partizani Tirana, che a maggio si è laureato campione di Albaniala 17esima volta. Sarà l'ultimo impegno del nostro ...Il Lecco aveva l'unica colpa di essere una realtà troppo piccolariempire le tasche dei pallonari italici", il commento di Joyce su Twitter. " Giustizia è fatta, il Lecco è stato finalmente ...

"Sport per le Persone e il Pianeta": contributi Ue fino a 400mila euro Il Denaro

I risultati sono dalla nostra parte, abbiamo fatto crescere lo sport, non siamo più il quinto paese più sedentario d'Europa". A Mezzaroma e Nepi, l'ormai ex presidente fa "i migliori auguri" per i ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Sono stati tre anni bellissimi. Possiamo definirci i fondatori di Sport e Salute. Con la pandemia promuovere lo sport senza lo sport è stato complicato, ma ci siamo riuscit ...