Sport e Salute | Cozzoli | ‘tre anni bellissimi | possiamo definirci fondatori di questa società'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Sono stati tredi. Con la pandemia promuovere losenza loè stato complicato, ma ci siamo riusciti.è unavera, riconosciuta ed apprezzata dagli italiani. Il ranking del Mef ci qualifica come la sestapubblica per rapporto fatturato-risultati”. Sono le parole di Vitonel suo saluto di fine mandato come presidente e ad diallo stadio Olimpico di Roma. Dopo la ratifica odierna delle nomine del nuovo Cda dellain house del Governo (con Marco Mezzaroma presidente e ...

, benessere e, arredi e fiori, immobiliare e assicurazioni, casa e qualità della vita, fashion e tendenze, cosmesi e invecchiamento: in questo modo parliamo concretamente, di molti temi ...ROMA - L'assemblea diha ratificato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. Al via, quindi, la nuova inizia era di, la società in house del Governo, che vedrà Marco Mezzaroma nel ......Asd di Villa Verucchio ha preso parte al Campionato Italiano FISR (Federazione Italiana... è sempre tanto apprezzato dal pubblico, e l'atleta Rebecca Azzetti, che per ragioni diè ...

Abobi: «La Lazio non ha mai avuto debiti con Sport e Salute SPA» Lazio News 24

Una due giorni per unire medicina e sport, inclusione e ricerca, terapia e prevenzione. Appuntamento venerdì 8 e sabato 9 settembre per la quinta edizione di Sharing breathe ...ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea di Sport e Salute ha ratificato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. Al via, quindi, la nuova ...