Sport e Salute | Cozzoli | ‘tre anni bellissimi | possiamo definirci fondatori di questa società’

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – ‘Sono stati tredi. Con la pandemia promuovere losenza loè stato complicato, ma ci siamo riusciti.è una società vera, riconosciuta ed apprezzata dagli italiani. Il ranking del Mef ci qualifica come la sesta società pubblica per rapporto fatturato-risultati”. Sono le parole di Vitonel suo saluto di fine mandato come presidente e ad diallo stadio Olimpico di Roma. Dopo la ratifica odierna delle nomine del nuovo Cda della società in house del Governo (con Marco Mezzaroma presidente e Diego Nepi Molineris amministratore delegato), ...

ROMA - L'assemblea diha ratificato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. Al via, quindi, la nuova inizia era di, la società in house del Governo, che vedrà Marco Mezzaroma nel ...Mi aspetto una stagione in, e tutto il resto verrà da sé. Ci vediamo presto Sant'Antimo!'. 'Devo fare i complimenti a Vittorio Di Donato e alla proprietà per il mercato fatto quest'anno, ..., benessere e, arredi e fiori, immobiliare e assicurazioni, casa e qualità della vita, fashion e tendenze, cosmesi e invecchiamento: in questo modo parliamo concretamente, di molti temi ...

Abobi: «La Lazio non ha mai avuto debiti con Sport e Salute SPA» Lazio News 24

Si è chiusa l'esperienza di Vito Cozzoli come presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. Dopo la ratifica odierna delle nomine del nuovo Cda della società in house del Governo (con Marco ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Sono stati tre anni bellissimi. Possiamo definirci i fondatori di Sport e Salute. Con la pandemia promuovere lo sport senza lo sport è stato complicato, ma ci siamo riuscit ...