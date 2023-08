Combattere il degrado e l'emarginazione sociale in un'unica soluzione.È questo l'obiettivo del progetto Custodi del Bello che mira a recuperarecomuni e aree degradate attraverso l'impiego di persone in situazione di difficoltà. Il progetto, promosso da Consorzio Communitas, Fondazione Angeli del Bello e Associazione Extra Pulita, è già ......Ravenna FC e Fosso Ghiaia annunciano di avere raggiunto un accordo per la condivisione degli... i quali temevano dipotere continuare a svolgere le rispettive attività. A pochi giorni di ...... ancorché arricchito da commerci chedesidero qui neanche immaginare. Lanzichenecchi è una definizione troppo blanda per i giovinastri senza pedigree che invadono i nostriesclusivi. Prendo ...

Spazi da non perdere, custodi del Bello contro degrado città QUOTIDIANO NAZIONALE

È questo l'obiettivo del progetto Custodi del Bello che mira a recuperare spazi comuni e aree degradate attraverso l'impiego di persone in situazione di difficoltà.Si inasprisce il clima tra i due Paesi dopo che Varsavia ha affermato che due elicotteri bielorussi hanno violato il suo spazio aereo due giorni ...