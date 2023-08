(Di giovedì 3 agosto 2023) Unada viaggio Louis Vuitton con dentroe orologi di valore pari a oltre 8,5 milioni di euro: è il ricco bottino recuperato ieri dalla polizia catalana dopo aver fermato in autostrada, ...

Una borsa da viaggio Louis Vuitton con dentro gioielli e orologi di valore pari a oltre 8,5 milioni di euro: è il ricco bottino recuperato ieri dalla polizia catalana dopo aver fermato in autostrada, ...Poco più di 3mila migranti viaggiavano verso la, 2.725 verso Grecia e Cipro Vai alla FotogalleryAvevano rubato un Rolex del valore di 27mila euro e 200 euro in contanti in una palestra di Milano : sono stati individuati e uno dei due è stato estradato dalla

Spagna: rubano una borsa piena di gioielli a turisti russi,presi ... Agenzia ANSA

Una borsa da viaggio Louis Vuitton con dentro gioielli e orologi di valore pari a oltre 8,5 milioni di euro: è il ricco bottino recuperato ieri dalla polizia catalana dopo aver fermato in autostrada, ...È il "padre" visionario di 1700 anime, quei cuori un po' doloranti che ha curato negli ultimi 40 anni. Ieri il primo pensiero è stato ancora una volta per ...