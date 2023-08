Sostenibilità | Bper banca verso emissioni zero

(Di giovedì 3 agosto 2023) Obiettivo del gruppo è di allineare il proprio business alle ambizioni di decarbonizzazione stabilite dall’Accordo di Parigi del 2015 e costituisce un’ulteriore evoluzione dell’impegno in favore dellae della mitigazione dei cambiamenti climatici, a seguito dell’adesione alla Net-Banking Alliance (Nzba) del 2022, ha definito i primi target di decarbonizzazione dei propri portafogli per alcuni settori prioritari. La definizione degli obiettivi costituisce un decisivo sforzo dinell’allineare il proprio business alle ambizioni di decarbonizzazione stabilite dall’Accordo di Parigi del 2015 e costituisce un’ulteriore evoluzione dell’impegno in favore dellae della mitigazione dei cambiamenti climatici. I primi target ...

Banca " ha dichiarato la presidente diBanca, Flavia Mazzarella " vuole essere sempre in prima linea nel favorire soluzioni die l'individuazione dei traguardi da raggiungere ...Banca " ha dichiarato la presidente diBanca, Flavia Mazzarella " vuole essere sempre in prima linea nel favorire soluzioni die l'individuazione dei traguardi da raggiungere ......Conai Special Award e ilBank Special Award sono stati assegnati rispettivamente a " Adventures in the Land of Asha " e a " Coco Farm ", entrambi lodati per la loro attenzione alla...