Sospensiva salario minimo | Fratoianni alla maggioranza | “Scappate dal Paese Voi rinviate e noi rilanciamo | è una questione di dignità”

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Laha scelto la strada di una fuga. Avete scelto di scappare. Ma non da noi, dall’opposizione, ma drealtà, dal“. Lo ha detto nell’Aula della Camera Nicola(Avs) parlando sullasulla pdl dell’opposizione sul. “E non è la prima volta che accade – ha aggiunto – Ne avete dato esempio con la ministra Calderone in fuga drealtà per provare a spiegare come fosse stato possibile liquidare 169mila famiglie con un sms. Ce lo avete ricordato oggi provando a fare dellegale una macchietta”. “Abbiamo sentito che ci voleva ilricco e non il, che ...

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell'aula di Montecitorio, ha commentato: 'Governo e maggioranza non sanno cosa pensano delminimo e non sanno cosa fare. Laè ...... dove in mattinata è stata esaminata (e approvata ) la questionedella maggioranza , volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sulminimo per un periodo ...minimo, l'Aula della Camera ha approvato la questionepresentata dalla maggioranza per rinviare l'esame della proposta unitaria di legge delle opposizioni. La richiesta è stata ...

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia esiste una questione salariale enorme che non può essere ignorata, che non può essere sospesa, la povertà non va in vacanza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schle ...(Adnkronos) – Salario minimo, confronto rinviato di due mesi. La Camera ha infatti approvato, con 168 voti favorevoli e 127 contrari, la questione sospensiva relativa alla proposta di legge sottoscrit ...