Sos Antartide,i ghiacci si sciolgono a livelli record: manca una parte grande come l’Argentina Corriere della Sera

Mentre l’emisfero settentrionale è soffocato da un’ondata di caldo estivo da record — sebbene da oggi in Italia scatti l’allerta ciclone Circe, con aria fredda — è scattato così un nuovo allarme per l ...Un pezzo mancante grande come l'Argentina o le aree di Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah e Colorado messe insieme. Mentre ...