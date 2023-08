Sorteggio Fiorentina playoff Conference League 2023 2024 | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 agosto 2023) La, l’, latv e lo streaming deldeidi Uefa, che vedrà coinvolta anche al. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo l’esclusione della Juventus dalle coppe europee, sono entrati di diritto nella manifestazione che lo scorso anno li ha visti finalisti. A questo punto l’obiettivo della compagine toscana diventa quello di provare a riscattare la sconfitta subita a Praga contro il West Ham. Ilandrà in scena alle ore 14:00 della giornata di lunedì 7 agosto; non è prevista copertura televisiva per l’evento, che sarà trasmesso soltanto in streaming sul sito ufficiale Uefa.com. SportFace.