Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle? Arrivano le precisazioni | ecco come sarebbero andate le cose

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 3 agosto 2023)con le? La ex moglie di Paolo Bonolis non sarebbe stata provinata e, proprio la diretta interessata, tramite il suo profilo di Instagram ha voluto fare dellecon lele“Ragazzi, l’unica volta che ho ballato è stato al matrimonio dei miei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.