Sommer | una data come obiettivo per portarlo a Milano – Sky

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ha dell’assurdo la storia che lega Yannall’Inter. Sembrava tutto già fatto da giorni, ma la trattativa si sta dilungando e la dirigenza vuole mettere la parola fine secondo Sky Sport.– Entro sabato la dirigenza dell’Inter vuole dare finalmente il nuovo portiere, Yann, a Simone Inzaghi. O pagando la clausola rescissoria da 6 milioni di euro o arrivando ad un accordo col Bayern Monaco per 4 circa lo svizzero sarà nerazzurro. La trattativa si è dilungata più del dovuto, il tecnico piacentino ha svolto la tournée in Giappone solamente con Raffaele Di Gennaro e Filip Stankovic.sarà il primo, era stato già individuatosostituto di André Onana prima ancora della partenza del camerunense. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

... ma più chescelta tecnica dell'allenatore olandese si tratta didecisione punitiva presa ...MERCATO - I nerazzurri sarebbero disposti a prendere subito Trubin oltre all'esperto svizzero......estremi difensori che potrebbero cambiar casacca a breve e innescare un movimento almeno in... La figura individuata da tempo è quella di Yann, che al Bayern ha fatto le veci del ...Continua il rebus portieri per l'Inter. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann. Se entrosettimana non si arriverà asoluzione, i nerazzurri rivolgeranno altrove le proprie attenzioni per il ruolo di numero uno titolare. Discorso diverso per il secondo portiere: ...

Inter, Inzaghi ora ha fretta: Samardzic e Sommer in 48 ore. La prossima settimana Scamacca La Gazzetta dello Sport

Scamacca è il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco. Il club nerazzurro sta procedendo per priorità, ma a una cifra si può chiudere. RILANCIO - L’Inter sta, come sottolineato da SportMediaset, proc ...Il calciomercato dell'Inter si sta lentamente infiammando, tra la questione portieri e l'arrivo di Samardzic e Scamacca, Inzaghi attende ...