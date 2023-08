Sommer-Inter continua a slittare Non esclusi colpi di scena! – SI

(Di giovedì 3 agosto 2023)ormai da settimane ha detto di sì all’che a sua volta tenta di trovare l’accordo definitivo con il Bayern Monaco. Il club bavarese sta trattenendo lo svizzero perché prima vuole trovare un degno sostituto. Il club nerazzurro però ha fretta e quindi, secondo Sportitalia, non sono da escluderedi scena SLITTAMENTI – Yannè a un passo dall’ormai da settimane ma sta di fatto che la chiusura con il Bayern Monaco. Proprio per questo motivo, secondo Sportitalia, non sono da escludere nomi nuovi e altridi scena., per la porta altri due nomi ma il prescelto rimaneNelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di Bento, portiere dell’Athletico Paranaense ...

Se non è un caso, poco ci manca. L'non è ancora riuscita ad assicurarsi le prestazioni sportive di Yann: le prossime 48 ore, come riporta gazzetta.it, potrebbero essere decisive per il mercato dell'. In questo lasso ...... l'accordo può arrivare a metà stradaGiornate intense per l'sul fronte acquisti. Con Samardzic che è ormai in arrivo, Marotta e Ausilio lavorano anche ad altri due colpi.è una priorità ...Per quanto riguarda la situazione dei portieri dell', oltre al nome di Lunin del Real Madrid, i nerazzurri starebbero monitorando la posizione di Yann, portiere del Bayern Monaco, che ...

Sky - Samardzic-Sommer, l'Inter porta avanti i discorsi ma la chiusura non arriverà oggi: gli... Fcinternews.it

Biasin spiega perché l’Inter ha scelto Scamacca, lasciando da parte altri profili tra cui Balogun e Morata. Sul possibile arrivo di Sommer, da tempo segnalato in dirittura d’arrivo ma per ora non conc ...Dopo le chiusure per Samrdzic e Sommer, sarà la volta di Gianluca Scamacca. Ne è sicura la redazione di Sport Mediaset, pur sottolineando che non è ancora stata ...