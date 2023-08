Sommer | il giorno della svolta | l’Inter non aspetta più! Poi il blitz per il secondo – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il tempopazienza è scaduto,vuole accelerare per l’arrivo die anche per ilportiere. Le ultime da TuttoSport sulle due situazioni. TEMPO SCADUTO – La pazienza delsembra essere finita: il promesso sposo Yannserve a Milano, e anche subito. Simone Inzaghi vorrebbe il suo nuovo primo portiere già a disposizione per il rientro a lavoro ad Appiano Gentile in programma per sabato prossimo. Ma sarà difficile vedere il portiere svizzero, che oggi tornerà a Monaco dopo il tour giapponese, nella metropoli lombarda già domani per le visite mediche. Tuttavia,TuttoSport,ha deciso di schiacciare il piede sul pedale dell’acceleratore. Nonostante il Bayern Monaco non abbia trovato un portiere sostituto il ...