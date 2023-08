Sommer | 48 ore per l’arrivo L’Inter chiude in un modo – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 3 agosto 2023) Siamo agli attimi decisivi perdel nuovo numero uno, Yann. Secondo Luca Cilli da Sky Sport prossime 48 ore saranno determinanti per la chiusura. IN UNO NELL’ALTRO –rà per Yann, con le buone o con le cattive, nelle prossime 48 ore. La dirigenza aspetterà ancora per poco il sostituto del Bayern Monaco, se entro i prossimi giorni non arriverà si pagheranno i 6 milioni della clausola rescissoria dello svizzero. I buoni rapporti tra i club rimangono, ma Simone Inzaghi ha fretta di avere il proprio numero uno e Piero Ausilio e Giuseppe Marotta vogliono accontentarlo una volta per tutte. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...