Somala corre i 100 metri in 21?81 | il suo governo la mette sotto inchiesta

Il sindacato universitario della Somalia ha dichiarato di non aver inviato alcun corridore in Cina come parte di una squadraufficiale. La cosa stupenda è che Nasra Abukar quando taglia il ...

Somala corre i 100 in 21'81,suo governo la mette sotto inchiesta Agenzia ANSA

Nasra Ali Abukar ha partecipato alla manifestazione in Cina solo perché nipote del vicepresidente della federazione somala di atletica che è stato sospeso ...Va bene che l’importante è partecipare, ma a tutto c’è un limite. Così accade che il Ministro dello Sport e della Gioventù della Somalia, Mohamed Barre, sia andato su tutte le furie per la prova di un ...