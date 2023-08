Solzenicyn | lo scrittore che smascherò la falsità morale del comunismo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il 3 agosto del 2008, a Mosca, moriva il grande romanziere e dissidente sovietico Aleksandr. Il nome delloè associato alla pubblicazione, avvenuta in Occidente nel 1973 in seguito a numerose peripezie, della sua monumentale opera intitolata Arcipelago Gulag, un potente atto d’accusa contro il sovietismo, capace di provocare una mutazione nella percezione globale del, e contribuire così all’inesorabile delegittimazione del totalitarismo. L’anti-umanesimo bolscevico Il mito sovietico, per mezzo degli scritti di Solženicyn, subì un colpo mortale. Il presunto “umanesimo” comunista si rivelò una menzogna ben confezionata. Nessuno dimostrò in modo più convincente l’assolutadele la sua profonda corruzione intellettuale. La ...

