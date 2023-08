Skicross | Deromedis scalda i motori L’azzurro pronto per i test a Merano

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) Prosegue il lavoro della squadra di Coppa del Mondo di. Il team azzurro infatti si ritroverà il prossimo 7 agosto in quel diper effettuare fino a giovedì 10 una serie diin vista dell’inizio della competizione itinerante, previsto per l’8 e il 9 dicembre a Val Thorens (Francia). Sarà un gruppo raccolto quello che si presenterà al cospetto del Direttore Bartolomeo Pala, il quale fondamentalmente ha deciso di reclutare soltanto quattro personalità. Stiamo parlando del Campione del Mondo in carica Simone, di Dominik Zuech, di Davide Cazzaniga e di Jole Galli, unica rappresentante del team femminile., Coppa del Mondo 2023-2024: pubblicato il calendario. Si aggiunge una tappa italiana! Ricordiamo che, per questa stagione, l’Italia ospiterà ben due appuntamenti della ...